Polícias Militar e Federal prendem suspeitos envolvidos em assalto a banco no Agreste de PE

Policiais militares do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp) e Polícia Federal prenderam na manhã desta quarta-feira (3), em Caruaru e Gravatá, no Agreste de Pernambuco, três homens suspeitos de participarem do assalto na agência da Caixa Econômica Federal de Bezerros.

De acordo com a Polícia Militar, um carro com características de um dos veículos usados no assalto foi localizado no local. Em um terreno foram encontrados fuzis dentro de um tonel, além de coletes balísticos, explosivos, pregos usados para furar pneus de viaturas durante perseguição e vários outros materiais utilizados em assaltos a banco.

A ocorrência ainda está em andamento, as Polícias Federal, Militar e Civil estão em busca de outros integrantes da quadrilha.