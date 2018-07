Polícias realizam operação durante Festival de Inverno

As Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros realizaram a operação “PRE-FIG 2018” em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o objetivo da ação foi proporcionar segurança para a população e turistas presentes no Festival de Inverno, realizado no município.

Ainda de acordo com a PM, apreensão de armas, drogas, celulares e munições foram realizadas durante a operação. No total, foram abordados 321 carros, 530 motocicletas e mais de mil pessoas. (G1)