Por ter dançado em festa, jovem foi assassinada a facadas pelo namorado em Serra Talhada

A jovem Vanessa Vicente da Silva, de 27 anos, assassinada pelo namorado na madrugada dessa segunda-feira (01), foi mais uma vítima de feminicídio em Serra Talhada.

De acordo com a Polícia Civil, Aclenildo Carneiro dos Santos, idade desconhecida, teria saído com a vítima para uma festa, no domingo (30). “Ele teria a impedido de dançar, mas ela o ignorou”, conta o agente José Roberto, da delegacia municipal. Irritado com a atitude da mulher, o companheiro aguardou chegar em casa, onde aplicou vários golpes de faca contra ela. Esta foi a motivação do crime, segundo Aclenildo relatou em depoimento à polícia.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Prof. Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, mas não resistiu aos ferimentos, na região do tórax, entre o pescoço e diafragma, que comprometeram a respiração. Ainda segundo a corporação, Aclenildo foi preso em flagrante e confessou o crime.

Ele está preso, e passa por audiência de custódia nesta tarde, onde deverá receber pena de reclusão pelo crime.

