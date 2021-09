Portador de necessidade especial, aluno do IFPE Afogados é contratado pelo Itaú

O estudante Matheus de Lima Ramos, do quinto período do Curso de Licenciatura em Computação do IFPE Afogados da Ingazeira, foi selecionado pela terceira edição do Programa de Formação Itaú Tech.

O programa é voltado para formação de profissionais para área de Tecnologia em parceria com a Gama Academy. A edição foi exclusiva para Pessoas com Deficiência.

Matheus é cego e após participar da trilha de formação do Programa, foi selecionado e contratado para o cargo de analista em gestão de TI (Tecnologia da Informação) função que vai desempenhar no modelo home office.

Na edição exclusiva para Pessoas com Deficiência do Itaú Tech, o principal critério de aprovação inicial é ter laudo médico dentro das especificações exigidas.

Para saber mais sobre o programa, acesse: https://99jobs.com/itau-unibanco/jobs/171334-programa-formacao-tech-5-edicao .

Do Nill Júnior