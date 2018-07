Possível “perda” do IML para Afogados gera debate em Serra Talhada

Em Serra Talhada, o anúncio de inauguração da sede da Polícia Científica, com previsão de, no futuro, ter todos os serviços do IML, inclusive para identificação de cadáveres, levantou questionamentos de alguns setores em Serra Talhada, que chegou a criar o movimento IML Já e teve sinalização e promessa do principal aliado de Câmara na cidade, o Federal Sebastião Oliveira.

Segundo o Blog de Júnior Campos, pesou o fato de, José Patriota o prefeito da cidade, ser aliado de primeira hora do governador. “Por outro lado, Luciano Duque (PT) acabou se tornando adversário direto do Palácio do Campo das Princesas, ao lançar a pré-candidatura de Marília Arraes ao governo de Pernambuco”, diz.

O próprio Sebastião Oliveira, cotado para vice de Câmara, teria garantido o funcionamento do IML dentro do Hospital Geral do Sertão.

“Serra Talhada terá um Hospital Geral do Sertão. E um hospital desse porte vai contemplar um IML, bem como um Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). Então essa questão da discussão do IML é uma discussão vencida”, disse Oliveira.

O IML em Afogados da Ingazeira responderia ao menos a questões de logística. Afogados fica no centro da região. As distâncias da cidade são similares entre os extremos do Pajeú. Pendengas políticas a parte, que venha o serviço, para Afogados ou Serra, o quanto antes. A região, cujos mortos tem que ser levados para Caruaru ou Recife às vezes aguardando dias para liberação, agradecerá.

Via Nill Júnior