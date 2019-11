Postos em Petrolina vão vender gasolina a R$ 2,60 nesta quarta-feira (20)

Nesta quarta-feira (20), 16 postos de combustíveis de Petrolina, no Sertão de Pernambuco vão vender gasolina sem impostos. O combustível será vendido pelo preço médio de R$ 2,60. A ação será realizada, a partir das 7h, e a comercialização será limitada a quantidade de 10 litros por carro e 5 litros por moto. A expectativa é que cada estabelecimento venda mil litros de gasolina sem impostos.

O objetivo da atividade é sensibilizar a população sobre a alta taxa de impostos embutidos sobre os produtos. O valor do litro de gasolina na cidade custa R$ 4,899, quase metade do valor é referente a tributações como ICMS; PIS; COFINS e CIDE.

A ação faz parte do Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Prodecon) e do Sindicombustíveis.

Lista de postos

Gasolina V-Power:

Areia Branca

Distrito

Delta

Posto Orla

Posto Quati

Gasolina comum:

Paizão

Projeto Maria Tereza KM 25

Gené

Gené 3

Joalina

Novo Horizonte

São Francisco

Posto River Shopping

Raul Lins

Posto Petrolina

Posto Ipê Centro

Do G1