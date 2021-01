PR: Adolescente de 16 anos morre após encontro com homem de 29 anos em motel

Uma adolescente, de 16 anos, morreu na quarta-feira (20) em Pinhais (PR) após ir ao motel com um homem, de 29 anos. De acordo com a polícia, Lívia Izabel Zanetoni teve uma hemorragia, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo rapaz, mas já chegou morta ao local. As informações são dos portais Banda B e RIC Mais.

Após deixar a adolescente na unidade de saúde, Lucas Nascimento de Carvalho tentou fugir, mas foi contido por familiares da menina. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.

Conforme a mãe da menina, Lívia conheceu Lucas pelas redes sociais. “Ela perguntou se podia ir ao shopping com ele. O combinado dos dois era ir ao shopping comer batata, ver um filme e ele já trazia ela para casa”, revelou a mãe em entrevista ao portal RIC Mais.

De acordo com o advogado de Lucas, Igor José Ogar, o rapaz é inocente e ficou “abalado e chocado” com a morte da adolescente. “Ele disse que não cometeu crime nenhum. Inclusive, já tivemos informações preliminares de que exames feitos na adolescente dão conta de que a mesma não sofreu nenhum tipo de agressão”, afirmou Igor.

“O Lucas é uma pessoa que tem antecedentes, mas nenhum com práticas nesse sentido. Ele se manifesta em ajudar a investigação e está colaborando com todas as diligências”, disse a defesa. Na manhã desta quinta-feira (21), o rapaz foi solto. A polícia aguarda um laudo do Instituto Médico-Legal (IML) para dar continuidade à investigação.

Do istoe.com.br