Prazo de inscrição no processo seletivo para professor substituto do IF Sertão-PE termina nesta sexta (9). Há vagas para Serra Talhada

s interessados em participar do processo de seleção para professor substituto do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) têm até está sexta-feira (9) para fazer a inscrição. Estão sendo oferecidas nove vagas, que serão distribuídas entres os campi Petrolina Zona Rural, Salgueiro, Serra Talhada e Santa Maria da Boa Vista.

As vagas são para as áreas de Topografia, Filosofia, Informática, Matemática, Pedagogia, Física, Viticultura, Língua Portuguesa e Silvicultura. Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição disponível no site, pagar a taxa, no valor de R$ 60, e entregar presencialmente a documentação necessária no setor de Gestão de Pessoas do campus escolhido. De acordo com o instituto, o tempo de duração do contrato é específico para cada vaga.