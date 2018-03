Prazo para recadastramento biométrico chega ao fim em 20 cidades de Pernambuco

Segundo o Tribunal Regional de Pernambuco (TRE-PE), São Lourenço tem cerca de 82 mil eleitores. Destes, 15 mil ainda não tinham comparecido para fazer o cadastro da biomeria até o começo desta terça. “Os cartórios funcionam até as 16h. Temos gente suficiente para atender a população”, garantiu o coordenador da biometria do TRE, Eduardo Lucas.

O prazo desta terça-feira vale também para os eleitores das cidades de Agrestina, Belém de São Francisco, São José do Belmonte, Casinhas, Riacho das Almas, Exu, Sairé, Triunfo, Surubim, Bodocó, Flores, Mirandiba, São José do Egito, Lagoa do Carro, Carpina, Gameleira, Ribeirão, Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe.

Para fazer o recadastramento, é preciso comparecer ao posto do TRE ou cartório eleitoral com identidade, CPF e comprovante de residência no nome do eleitor.