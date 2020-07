Prazo para vacinar rebanho contra febre aftosa termina na próxima sexta-feira (31)

Termina na próxima sexta-feira (31) o prazo para os criadores de bovinos e bubalinos imunizarem o rebanho contra a febre aftosa. O prazo já tinha sido estendido devido à pandemia do novo voronavírus.

Segundo a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), cerca de 31 mil criadores ainda não tinham comprado a vacina no estado. A meta é imunizar quase 2 milhões de animais em Pernambuco. Até o momento, cerca de 73% do rebanho foi imunizado.

No Sertão, Araripina tem 56,45% do rebanho estão protegidos. 832 produtores estão inadimplentes. Salgueiro tem 58,32% de cobertura vacinal. Serrita está com 54,08% de imunização. Ipubi tem um índice de 54,13% de vacinação do rebanho. Parnamirim está com 47,87%. Moreilândia é o município com a menor cobertura, com 31,4% do rebanho vacinado.//Ouricuri é o município com maior número de inadimplentes, 1.221 criadores ainda não compraram a vacina.

Em Petrolina, a procura pelas doses em uma cada de produtos agropecuários ainda está baixa, segundo o proprietário. “Ano passado nós vendemos 19 mil doses. Nós adquirimos este ano, 19,5 mil e, até agora, vendemos 17,4 mil doses. Então ainda falta uma boa quantidade para gente fechar as 19 mil doses. A gente espera que os retardatários possam vir e cumprir o que determina a legislação, porque tem uma série de problemas para quem não vacina”, destacou Leandro Duarte, proprietário da casa de produtos agropecuários.

A imunização de bovinos e bubalinos é obrigatória e fundamental para o estado manter o reconhecimento de zona livre de febre aftosa com vacinação. Este ano, devido à pandemia, a declaração pode ser feita pelo site da Adagro ou pelo whatsapp da agência.

“A Adagro disponibilizou alguns meios que o produtor pode declarar sua vacinação através do Siapec 3. Como é que o produtor pode fazer? Acessando a página da Adagro. Lá tem um banner e nessa página ele acessa, faz o seu pré-cadastro e é liberado automaticamente. Faz uma senha. Com isso, ele pode fazer a sua declaração. Se ele tiver dificuldade, o sistema está disponível para baixar no celular, tanto IOS como Android. E em todas as agências da Adagro colocamos telefone Whatsapp à disposição dos produtores”, explicou o diretor-presidente da Adagro, Paulo Roberto Lima.

O produtor que perder o prazo pode pagar multa de R$ 300 por propriedade, R$ 60 por animal não imunizado, além de ficar proibido de transitar com o rebanho, retirar a Guia de Trânsito, a GTA, e fica impedido de conseguir financiamentos bancários para a área rural. (G1)