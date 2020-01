Pré-candidata a prefeita de Serra Talhada se filiará ao PT e vai colar imagem de campanha a Lula

Por André Luis

A presidente do PT em Serra Talhada, Cleonice Maria, confirmou em entrevista ao Farol de Notícias, nesta quinta-feira (23.01), que a pré-candidata do governo e atual secretária de Saúde Márcia Conrado, vai disputar as eleições 2020 pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

O blog já havia ventilado essa possibilidade na Coluna do Domingão do dia 24 de novembro, quando publicamos que uma costura feita pela deputada estadual Tereza Leitão e a deputada federal Marília Arraes levou Márcia Conrado a acompanhar a agenda do ex-presidente Lula, em Recife, quando este participou do Festival Lula Livre.

Tereza inclusive já havia levantado a possibilidade de Luciano continuar no PT e o blog em primeira mão anunciou que o prefeito não havia deixado a legenda. Agora, a filiação de Márcia ao Partido dos Trabalhadores é mais um passo nessa construção que desmobilizou a saída de Luciano do partido.

Tereza Leitão, há época foi clara falando à coluna, quando perguntada sobre sua disposição de brigar para que Duque ficasse no PT. “Vou manter acesas essas conversas pra ele não sair. Tive oportunidade de conhecer Márcia Conrado naquela viagem (ao Sertão). Gostei muito dela e do admirável trabalho que faz na Secretaria de Saúde. Tive o prazer de indicá-la para recepcionar o nosso presidente Lula no dia do Festival. Vamos continuar nossas conversas, visando fortalecer o PT”, afirmou.