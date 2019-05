Pré-vestibular gratuito da UPE oferece vagas para Salgueiro e outras cinco cidades

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para o pré-vestibular gratuito da Universidade de Pernambuco (Prevupe). Para as cidades de Araripina, Petrolina, Belém do São Francisco, Exu, Ouricuri e Salgueiro, todas no Sertão do estado, estão sendo oferecidas 1680 vagas.

O Prevupe é realizado pelo Instituto de Apoio a Universidade de Pernambuco (IAUPE), em parceria com a Secretaria do Estado de Pernambuco. Para participar, os alunos interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira (27), através do site do programa. A taxa de inscrição custa R$ 35.

Os candidatos inscritos passarão por uma seleção que contará com prova eliminatória e classificatória. A prova terá 50 questões objetivas de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de: linguagens, códigos e suas tecnologias (8), ciências da natureza, matemática e suas tecnologias (28), ciências humanas e suas tecnologias (14). A prova será realizada no dia 9 de junho, das 08h15 às 12h15, em locais estabelecidos no cartão informativo do candidato. (G1)