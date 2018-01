Preço da gasolina nas bombas volta a subir na semana, segundo ANP

O preço médio da gasolina para o consumidor final subiu pela 13ª semana seguida, segundo dados divulgados nessa segunda-feira (29) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O valor médio por litro passou de R$ 4,183 para R$ 4,198, uma elevação de 0,35%. Na mesma semana, a Petrobras baixou o preço do combustível nas refinarias em 0,52%, seguindo sua política de preços de reajustes quase diários com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais. O repasse ou não para o consumidor final depende dos postos.