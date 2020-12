Preço da gasolina no interior de Pernambuco tem variado entre R$ 4,49 a R$ 4,89

Os preços dos combustíveis em Caruaru, no Agreste pernambucano, seguem em alta nesta reta final de 2020. Para se ter ideia, no intervalo dos últimos 15 dias, o valor médio da gasolina correspondeu a R$ 4,67, com o mínimo de R$ 4,49 e o máximo de R$ 4,89.

Já em Petrolina, no Sertão do Estado, o preço do litro, atualmente, tem variado na casa dos R$ 4,89. De acordo com reportagem da TV Jornal Interior, no último mês de março, a mesma quantidade do produto não estava sendo comercializada por mais de R$ 4,19.

Assim como na Capital do Agreste, em Petrolina, os motoristas de aplicativos têm sentindo bastante nos bolsos as elevações nos valores da gasolina. “Está muito caro. Deveriam encontrar uma solução para nós que trabalhamos com aplicativo”, reclamou um motorista.

Também na região sertaneja, mais precisamente em Serra Talhada, o preço da gasolina vem assustando não só a quem trabalha com o volante, mas também aos condutores de uma forma em geral. No município, o valor médio deste tipo de combustível está correspondendo a R$ 4,54.

Com o novo reajuste anunciado pela Petrobrás – o preço da gasolina no interior de Pernambuco vai aumentar em 4% -, a tendência é de que os valores da gasolina permaneçam altos até término deste ano.

Do NE10 Interior