Preço da gasolina sobe 1,9% na semana e bate novo recorde no ano, diz ANP

O preço médio da gasolina continuou a subir na semana passada e atingiu novo recorde do ano, de R$ 3,850 por litro. Isso significa uma alta de 1,9% no valor do combustível para o consumidor em uma semana. As informações são de levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgado nesta terça-feira (12) e se referem aos preços práticos nos postos de combustível brasileiros na semana encerrada no dia 8 de setembro.