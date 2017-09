Preço de gasolina sobe novamente e pesa mais ainda no bolso

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou um levantamento em que aponta o crescimento no preço médio da gasolina pela sexta semana consecutiva. De acordo com o órgão o combustível atingiu a marca de R$ 3,879 por litro, o maior valor registrado no ano. No Recife, há muitos postos vendendo gasolina por R$ 3,99.

O reajuste acontece logo após o anúncio da Petrobrás de uma redução no preço da gasolina em 0,51%. A estatal define os preços diariamente, enquanto o valor final fica a cargo de cada posto de combustível.



Diesel

O reajuste para mais também atingiu o diesel que passou de R$ 3,142 para R$ 3,177 por litro. Semelhante ao acontecido com a gasolina, o aumento no combustível ocorreu após o anúncio da Petrobrás de uma redução de 14% no valor cobrado pelo litro na refinaria.

Em contrapartida, o etanol teve queda no preço, passando de R$ 2,624 o litro, abaixo dos R$ 2,632 estabelecidos na semana anterior.

O preço médio definido para o diesel pela ANP foi alcançado após consultar 1.747 postos de combustível. Já para o etanol, foram observados 2.862 postos.

Do Diário de Pernambuco