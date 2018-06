Preço do diesel recua 35 centavos na semana, segundo ANP

O preço médio do litro do diesel recuou R$ 0,35, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira (8). No mesmo período, o preço da gasolina ficou praticamente estável.

De acordo a ANP, o preço médio do litro do diesel nas bombas caiu de R$ 3,828 para R$ 3,482, uma queda de 9%. O preço máximo encontrado pela agência foi de R$ 4,859.

O levantamento mostrou, portanto, que a redução de R$ 0,46 no preço do diesel prometida pelo governo para encerrar a greve dos caminhoneiros ainda não foi integralmente repassada. A medida entrou em vigor na sexta-feira (1) e o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, estimou que a redução do preço poderá levar até 15 dias para chegar aos consumidores de todo o país.

Na quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, admitiu que a redução do preço diesel não seria imediata. Um levantamento feito pelo G1 também mostrou que, de 88 postos pesquisados, 66 postos não deram o desconto de R$ 0,46.

O levantamento da ANP também apurou que o valor médio da gasolina ficou praticamente estável na semana, passou de R$ 4,614 para R$ 4,603 na semana. O preço máximo do litro encontrado nas bombas foi de R$5,599.

No acumulado do ano, o preço médio do diesel nas bombas acumula alta de 4,7%, enquanto o da gasolina subiu 12% até agora.

A pesquisa da ANP também apontou que o preço médio do etanol por litro subiu 0,98%, de R$ 2,953 para R$ 2,982. O maior valor encontrado nas bombas foi de R$ 4,947. No ano, o valor do etanol acumula alta de 2,4%.

Críticas ao calculo do governo

A Plural, entidade que representa as maiores distribuidoras de combustíveis, afirmou na terça-feira que faltou transparência do governo federal ao anunciar o desconto de R$ 0,46 no litro do diesel nos postos. Segundo a entidade, na prática, o desconto real na ponta, a partir dos subsídios concedidos, é de R$ 0,41 e para se chegar ao total anunciado depende de cada estado reduzir o cálculo do ICMS sobre o produto.

Preços na refinaria

Nesta sexta-feira, a Petrobrás elevou em 1,80% o preço da gasolina comercializada nas refinarias. O reajuste vale a partir deste sábado (8). Com a alta, o preço da gasolina A nas refinarias passará de R$ 1,9521 para R$ 1,9873 por litro. Na quinta (7), a Petrobras havia reduzido em 0,48% o preço da gasolina.

O preço do diesel segue congelado a R$ 2,0316 por litro desde 1º de junho, quando a estatal reduziu em R$ 0,07 o preço. (G1)