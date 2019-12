Preço do pão pode aumentar em Pernambuco

O pão é um dos principais alimentos que marcam a presença nas refeições diárias das pessoas. Devido a isso, a população de Pernambuco reserva parte das rendas mensais para sempre ter pão em casa, porém um possível aumento do valor deste alimento pode começar a pesar nos bolsos dos consumidores.

Por conta do Brasil só produzir metade do trigo necessário para a realização dos pães e o constante aumento do dólar, as taxas para a produção do alimento podem começar a se inflacionar. Atualmente, o quilo do pão varia entre R$ 9 e 15 em Pernambuco, e um possível aumento do produto começa a preocupar os consumidores.

O presidente da Associação de Panificadoras de Pernambuco comentou sobre o esforço de algumas padarias em manter o preço instável por enquanto. “Poucas empresas esse ano conseguiram repassar um preço ao longo de todo o ano, pouquíssimas, então a gente já passou do limite já, a gente não tem mais como absorver mais reajustes e encurtar ainda mais o nosso lucro, não tem mais como segurar”, relatou.

Do NE10 Interior