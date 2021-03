Prefeita da Paraíba morre de covid-19

A prefeita de Coremas, Francisca das Chagas Andrade, conhecida como Chaguinha de Edilson, faleceu por volta das 7h da manhã desta terça-feira (23), aos 62 anos, em decorrência da covid-19. Ela estava internada no Hospital da Unimed João Pessoa, após ser diagnosticada com a doença no dia 9 de março. O marido dela, Edilson Pereira, também está doente.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento, mas o corpo da prefeita deve ser levado ainda hoje para Coremas. Nas redes sociais, a família confirmou a informação.

“Informamos a todos os amigos da família que nossa mainha nos deixou hoje pela manhã. Agradecemos as orações e as mensagens de carinho de todos. Ainda hoje retornaremos para Coremas”, diz a publicação.

Em 24 de fevereiro, ela publicou um decreto com restrições no município, com o objetivo de conter o avanço da doença. Já em 2 de março Chaguinha assinou o protocolo de intenções para aderir ao Consórcio Público que deve ser criado pela Frente Nacional de Prefeitos para adquirir vacinas contra a covid-19. Coremas tem 756 casos da doença, e 17 mortes.

A prefeita foi reeleita com 5.126 votos no total, o que corresponde a 54,64% dos votos. Ela é casada e é natural do município de Pombal. Com a morte, o vice Irani Alexandrino, deve assumir a prefeitura. Paraiba.com.br

