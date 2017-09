Prefeito de Dormentes morre durante procedimento cirúrgico em Recife

O prefeito de Dormentes, no Sertão de Pernambuco, Geomarco Coelho (PSB), de 51 anos, morreu no início da noite desta quinta-feira (21), em Recife, capital pernambucana, confirmou a assessoria de imprensa do político.

De acordo com familiares, o prefeito morreu durante uma cirurgia cardíaca, realizada no Real Hospital Português. A assessoria de imprensa do socialista ainda não repassou detalhes.

Geomarco Coelho de Sousa nasceu em 4 de março de 1966, em Dormentes. Era filho de José de Sousa Neto e Maria Coelho de Sousa. Em 1992 casou-se com Maria do Socorro Coelho de Sousa, com quem teve três filhos, Maria Luiza, Geomarco Filho e Fátima Vitória.

Graduado em História pela Universidade de Pernambuco (UPE), o político assumiu a prefeitura pela quarta vez, em janeiro deste ano.

Informações sobre o velório e funeral do prefeito ainda não foram divulgadas.

História política

Em 1998, quando a cidade ainda era distrito de Petrolina, iniciou a vida política sendo eleito como vereador. Foi considerado um dos líderes da campanha do plebiscito que resultou na emancipação de Dormentes. Em 1992 foi eleito o primeiro prefeito do município.

Foi assessor especial de agricultura do Estado de Pernambuco, coordenador do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Dormentes, assessor especial de gabinete na gestão do então prefeito de Petrolina, Fernando Bezerra Coelho e superintendente da Empresa Petrolinense de Abastecimento (Empa).

Em 2004 venceu mais uma vez as eleições e tomou posse como chefe do Poder Executivo de Dormentes, sendo reeleito em 2008. Geomarco foi o idealizador do evento conhecido como Caprishow, que atrai milhares de pessoas de várias regiões do Brasil.

Nota de pesar

O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (PSB), o senador da República, Fernando Bezerra Coelho e o ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, emitiram nota de pesar pela morte de Geomarco.

Confira na íntegra a nota enviada pela assessoria de imprensa de Miguel Coelho: “Com imenso pesar, recebemos a triste notícia do falecimento do prefeito de Dormentes e ex-vereador por Petrolina, Geomarco Coelho. Trata-se da perda de um grande homem público, com inúmeros serviços prestados ao povo sertanejo. Particularmente, também perco um grande amigo e nesse momento de dor profunda, quero manifestar a solidariedade de nossa família e do povo petrolinense a todos os parentes de Geomarco. Em sua homenagem a Prefeitura de Petrolina irá decretar luto oficial. Que descanse em paz esse grande sertanejo”. O Governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), também lamentou a morte do prefeito de Dormentes. “Em nome do Governo do Estado, lamento o precoce falecimento do prefeito de Dormentes, Geomarco Coelho, que foi grande parceiro nosso. Estive com Geomarco em Dormentes no mês de julho deste ano, onde pudemos conversar sobre parcerias para desenvolver o município, conhecido pela grande criação de caprinos e ovinos, além de ter uma importante feira popular na região, que atrai grande público. Fica registrado aqui minha solidariedade à família e aos amigos deste homem público que tivemos o privilégio de conviver”.