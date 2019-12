O prefeito de Salgueiro, Clebel Cordeiro foi preso nesta terça-feira (17). De acordo com a Polícia Federal, ele desviava água do projeto de integração do Rio São Francisco para o próprio sítio.

A PF informou que os detalhes serão divulgados na quarta-feira (18). Por telefone, a Assessoria da prefeitura de Salgueiro informou que Clebel foi apenas prestar esclarecimentos. (G1)