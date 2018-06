Prefeito de São José do Belmonte sofre acidente

Fotos: Iranildo Marques/Jornal Desafio

O prefeito de São José do Belmonte, Romonilson Mariano, ( PHS) por volta das 10h deste sábado (16), sofreu um acidente na PE-430, quando se dirigia de Belmonte sentido Serra Talhada. O prefeito sobrou na curva da Jurema, (supostamente poderá ter sido um cochilo) nas proximidades do Clube Rancho das Águas.

Apesar do seu veículo ter sido totalmente destruído, o prefeito saiu supostamente, sem ferimentos graves. Segundo moradores que o socorreram no local, apenas escoriações no rosto e braço.

O prefeito foi levado para Serra Talhada para ser submetido a exames médicos.