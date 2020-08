Prefeito sugere aplicação de ozônio no ânus para tratamento da Covid-19

O prefeito Volnei Morastoni (MDB), de Itajaí, em Santa Catarina, sugeriu aplicação de ozônio no ânus dos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. O político, que é médico, já causou muita polêmica por defender métodos de tratamento fora do padrão adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As informações são do jornal Estado de Minas.

“Além da citromicina, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de dois ou três minutinhos por dia, provavelmente via retal, tranquilíssima, rapidíssima, em um cateter fininho, e isso dá um resultado excelente”, disse o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.

E o Prefeito Volnei Morastoni, daqui de Itajaí, que anunciou na live de hoje que quer usar ozônio via RETAL em pacientes com coronavírus ? É sério 👀! A aplicação seria feita por 10 dias 😅

Primeiro a Cânfora, depois a ivermectina e agora surge o ozônio… 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/jklSfiAWgg — Greici Siezemel (@greicisiezemel) August 4, 2020

Em julho, o Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) solicitou à prefeitura de Itajaí explicações sobre a distribuição em massa de ivermectina à população da cidade. Morastoni também já defendeu o uso da cloroquina e a homeopatia como tratamentos para a doença.

No entanto, nenhuma das alternativas citadas são indicadas pela OMS ou por especialistas da saúde. De acordo com a OMS, ainda não há tratamento cientificamente comprovado que seja eficaz para combater o novo coronavírus.

Do IstoÉ