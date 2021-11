Prefeitos do Sertão seguirão estado em decisão sobre o carnaval

Prefeitos das cidades sertanejas que tem polo carnavalesco estão aguardando posição do estado para segui-lo integralmente. Cidades como Triunfo, Arcoverde, Pesqueira, Afogados, Petrolina e Salgueiro só autorizarão a festa se o estado disser sim.

A informação foi da Coluna do Domingão com base em depoimentos de prefeitos e assessores.

Hoje, há vários motivos que explicam porque, se tivessem que tomar a decisão hoje, Paulo Câmara, André Longo e cia estariam decididos a não realizar a festa de momo.

O primeiro é sanitário e epidemiológico. Há um número importante de pessoas que não tomaram a segunda dose, praticamente 600 mil pessoas em Pernambuco, grande parte no público alvo que costuma participar da festa de momo.

Como um dos maiores polos de folia do mundo, Pernambuco costuma atrair milhares de turistas de outros estados e de fora, inclusive países europeus, alguns no foco da chamada quarta onda. A notícia da chegada de uma nova variante africana, ainda mais transmissível, é o que se pode chamar de pá de cal no desejo e na esperança de quem vive ou participa de alguma forma da festa.

O que falta é uma declaração mais incisiva de Paulo Câmara, como já fizeram Rui Costa na Bahia e Camilo Santana, no Ceará. Aqui, pressionado pelo setor de eventos, o governador ainda não bateu o pé. Deveria.

Faltou só explicar o fator político, também presente na decisão: 2022 é ano eleitoral. O staff do governo avalia que não vale a pena correr o risco de, após a festa, administrar um novo surto em virtude das aglomerações e pagar um preço eleitoral em outubro.

Do Nill Júnior