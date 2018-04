Prefeitura de Serra Talhada abre inscrições para contratação temporária

A Prefeitura Municipal de Serra Talhada divulgou a abertura de inscrições para a contratação temporária por excepcional interesse público pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. A previsão é da contratação de 52 profissionais para complementação do quadro funcional do município, situado a 415 quilômetros do Recife, no Sertão, com validade de um ano, prorrogável por igual período.

São ofertadas vagas para advogada(o), analista de cadastro para habitação popular, assistente social, digitador(a), educador(a) social, enfermeira(o), motorista, orientador(a) social, pedagoga(o), psicóloga(o), psicopedagoga(o), terapeuta ocupacional e vigilante. As remunerações variam de R$ 954 a R$ 2.500/mês conforme as vagas a serem ocupadas.

As vagas são na sede da própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, além do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência do Idoso (CRI), Centro de Assistência ao Usuário de Drogas (Caud), Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas – Trabalho), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Cadastro Único para Programas Sociais, Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Programa Minha Casa Minha Vida (FAR), Programa Criança Feliz e Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência.

Ainda segundo a Prefeitura Municipal de Serra Talhada, o processo de contratação temporária ocorre em conformidade com a Lei 1.660/2018, conforme os termos do Edital Nº 08 . As inscrições estão abertas desta segunda-feira até a sexta-feira 04 de maio.

*Com informações da Prefeitura Municipal da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Serra Talhada.

Serviço:

Contração temporária da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Serra Talhada

Vagas: 52

Remuneração: R$ 954 a R$ 2.500/mês conforme as vagas

Prazo para inscrições: 23/04 a 04/05

Do Diário de Pernambuco