Prefeitura de Serra Talhada abre inscrições para seleção com 70 vagas

A Prefeitura de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, abriu inscrições para uma seleção com 70 vagas. As inscrições são presenciais e estão abertas até o dia 12 de julho, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Praça Barão do Pajeú, número 1005, Nossa Senhora da Penha, das 8h às 14h.

A seleção tem o objetivo de suprir as lacunas geradas por servidores que estão afastados por férias, auxílio doença, licenças maternidade, licenças prêmio, readaptações de função, entre outros.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa de avaliação curricular e coordenada sob a responsabilidade de uma comissão organizadora constituída por ato da Secretaria Municipal de Educação. As vagas são para instrutor de Braille, instrutor de libras, professor 1 e 2, professor de laboratório de informática, nutricionista, merendeira, psicopedagogo e motorista de ônibus escolar.

O resultado preliminar será divulgado no dia 16 de julho e o resultado final no dia 22 do mesmo mês. A contratação temporária terá duração de até um ano, a depender da necessidade da Secretaria, podendo ser prorrogado. (G1)