Prefeitura de Serra Talhada anuncia mais 6 novos casos da Covid-19; 33 casos já foram recuperados

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada atualizou nesta quarta-feira (20/05) o boletim epidemiológico da Covid-19 no município.

O número consolidado de casos confirmados subiu de 58 para 64, enquanto o número de óbitos subiu de 02 para 03, com a confirmação do exame laboratorial positivo de Roberto Capotaria.

Os casos confirmados no boletim de hoje se tratam de três pacientes do sexo feminino, de 41, 46 e 49 anos de idade; e três pacientes do sexo masculino, de 40, 47 e 54 anos.

Portanto, Serra Talhada contabiliza 64 casos confirmados, 11 casos em investigação, 306 casos descartados, 33 pessoas recuperadas, 03 óbitos, 25 pacientes em isolamento domiciliar e 03 pacientes em internamento hospitalar.