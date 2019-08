Prefeitura de Serra Talhada confirma Luan Santana como atração surpresa da Festa de Setembro

A prefeitura de Serra Talhada pegou todo mundo de surpresa e divulgou na tarde desta segunda-feira (19) através das redes sociais, mais uma atração para a programação da 229ª Festa de Setembro, trata-se do cantor sertanejo, Luan Santana, que sobe ao palco no dia 05 de setembro.

Essa será a segunda vez que Luan Santana vai se apresentar na Capital do Xaxado, pois o cantor da música pop sertaneja, já participou da Festa de Nossa Senhora da Penha em 2012.

Natural de Campo Grande (MS), Luan lançou seu primeiro álbum “Tô de Cara” em 2009, chegando ao estrelato com a canção “Meteoro”. Ele vem se mantendo desde então nas paradas de sucesso de todo o país no gênero sertanejo e está em turnê atualmente com o show “Live-Móvel”. Bastante pedido pelo público nas redes sociais, ele volta ao palco da Festa de Setembro após 07 anos, quando se apresentou na segunda noite da festividade no ano de 2012.

Veja programação completa:

Dia 05/09 (Quinta-feira)

Luan

Xand Avião

Eric Land

Dia 06/09 (Sexta-feira)

Mano Walter

Luan Estilizado

Gianinni Alencar

Dia 07/09 (Sábado)

Dorgival Dantas

Avine Vinny

Kennedy Brazzil