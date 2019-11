Prefeitura de Serra Talhada divulga calendário de matrículas para a Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, divulgou o calendário de matrículas para a Rede Municipal de Ensino em 2020. O período teve início na segunda-feira (25), com a renovação da matrícula dos estudantes que irão permanecer nas escolas de origem, e segue até o dia 6 de dezembro.

O prazo para novas matrículas será de 2 a 17 de janeiro, e de 20 a 31 de janeiro serão atendidos alunos evadidos em anos anteriores e realizado o preenchimento de vagas remanescentes.

Para efetivação da matrícula deverão ser preenchidos e apresentados os documentos necessários: requerimento de matrícula, termo de responsabilidade assinado pelos pais ou responsáveis, transferência da escola de origem, cópia da certidão de nascimento ou casamento, cópia do comprovante de residência atualizado com o CEP, cópia da carteira de vacinação, cópia do tipo sanguíneo e fator RH do estudante, foto 3×4 recente e cópia do CPF do estudante.

Calendário

De 25 de novembro a 6 de dezembro – rematrícula;

De 2 a 17 de janeiro – matrículas dos novos alunos;

De 20 a 31 de janeiro – alunos evadidos em anos anteriores e preenchimento de vagas remanescentes.