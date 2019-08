Prefeitura de Serra Talhada divulga nas redes sociais programação da Festa de Setembro 2019

Setembro é mês de festa da Padroeira Nossa Senhora da Penha na Capital do Xaxado. Além da tradicional programação religiosa e do Polo Cultura Viva na Praça Sérgio Magalhães, que acontecerão de 29 de agosto a 08 de setembro, a cidade é brindada todos os anos com uma das maiores festas do Sertão de Pernambuco, a Festa de Setembro, no Pátio de Eventos Waldemar Oliveira.

Na manhã desta terça-feira (13), a Prefeitura usou suas redes sociais para anunciar oficialmente a grade de atrações da Festa de Setembro 2019, que acontecerá de 05 a 07 de setembro, dentro da 229ª Festa de Nossa Senhora da Penha.

Na quinta-feira, dia 05, se apresentam Xand Avião e Eric Land; na sexta-feira, dia 06, Mano Walter, Luan Estilizado e Gianinni Alencar; e no sábado, dia 07, encerram Dorgival Dantas, Avine Vinny e Kennedy Brazzil.

A programação do Polo Cultura Viva, na Praça Sérgio Magalhães, será divulgada nos próximos dias pela Fundação Cultural de Serra Talhada.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SETEMBRO 2019

Dia 05/09 (Quinta-feira)

Xand Avião

Eric Land

Dia 06/09 (Sexta-feira)

Mano Walter

Luan Estilizado

Gianinni Alencar

Dia 07/09 (Sábado)

Dorgival Dantas

Avine Vinny

Kennedy Brazzil