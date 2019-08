Prefeitura de Serra Talhada divulga programação completa da 229ª Festa de Setembro

A Prefeitura Municipal de Serra Talhada, por meio de sua Fundação Cultural, divulgou, na tarde desta segunda-feira (26), a programação oficial do Polo Cultura Viva, que acontecerá de 29 de agosto a 08 de setembro, na Praça Sérgio Magalhães, dentro da 229ª Festa de Nossa Senhora da Penha.

A abertura, na quinta-feira (29), terá show do homenageado da festa, Rui Grude, e participação especial do grupo Cabras de Lampião. Ao todo, serão 11 noites de festividades culturais e religiosas, incluindo a final do Cantando na Concha, Noite do Rock, shows, concertos e romaria. O encerramento, no dia 08 de setembro, terá apresentação do Ministério Luz Celeste e Ministério Consagrado à Maria.

A programação do Polo Cultura Viva tem a realização da Prefeitura Municipal de Serra Talhada, por meio da Fundação Cultural de Serra Talhada, com apoio do SESC, FUNDARPE, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

Pátio da Feira – Além das apresentações no Polo Cultura Viva haverá entre os dias 04 e 07 de setembro, trio pé de serra, das 09h às 12h, no Pátio da Feira, e shows nacionais de 05 a 07 de setembro, a partir das 22h, no Pátio de Eventos.

Inauguração – Na sexta-feira (30), às 09h, haverá inauguração da Escola Municipal Zuleide Feitoza de Carvalho, no IPSEP.

POLO CULTURA VIVA 2019

29/08 – Quinta

Abertura com show do homenageado: Rui Grude

Participação do grupo Cabras de Lampião

30/08 – Sexta

Final do Cantando na Concha

31/08 – Sábado

Coral Aboios de Serrita

Participação de Henrique Brandão

01/09 – Domingo

Colo de Deus

Romaria da Juventude

02/09 – Segunda

NOITE DO ROCK

A Revolta Social

Leonam

Doppamina

A Dobra

Diabeisso

03/09 – Terça

Gabi da Pele Preta

Concerto MPB Coral Anita Vilarim

Toninho Magalhães

04/09 – Quarta

Concerto Anos Dourados Vilabellense

Ágda Moura / Lila

05/09 – Quinta

Orquestra Sanfônica Israel Gomes

As Severinas

Raphael Moura

06/09 – Sexta

Cilene Araújo – Pernambuco de Todos os Ritmos

Henrique Brandão

Damião Mota

07/09 – Sábado

12 h – 6Sambar e Cosmo dos Teclados

21h – Assisão

Grupo de Choro do SESC Santo Amaro

08/09 – Domingo

Ministério Luz Celeste

Ministério Consagrado à Maria

POLO NACIONAL 2019

Dia 05/09 (Quinta-feira)

Luan Santana

Xand Avião

Eric Land

Dia 06/09 (Sexta-feira)

Mano Walter

Luan Estilizado

Gianinni Alencar

Dia 07/09 (Sábado)

Dorgival Dantas

Avine Vinny

Kennedy Brazzil