Prefeitura de Serra Talhada divulga programação do São João das Tradições

Prefeitura de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, divulgou na tarde dessa terça-feira (5) a programação do São João das Tradições. A festa será realizada de 9 a 30 de junho, na Concha Acústica, no Pátio das Feiras, nos bairros Vila Bela, CAGEP e Mutirão e nos distritos e Tauapiranga e Água Branca.

A abertura oficial do São João das Tradições será no próximo sábado (9), a partir das 20h, no Bairro Vila Bela, com apresentações culturais de xaxado, coco e capoeira, além de shows com Wesley Magalhães e Expresso Vaqueiro.

Programação completa do São João das Tradições:

Bairro Vila Bela

Sábado (9) – As Belas da Vila, Quadrilha Unidos da Vila, Zabelê, Capoeira, Coco Lampião, Wesley Magalhães e Expresso Vaqueiro.

Água Branca

Sábado (9) – Toreba Show

Domingo (10) – Natália Gomes e Forrozão 1000

Segunda (11) – Caravana Cultura Viva (frevo, ciranda, coco, xaxado e recital)

Terça- (12) – Keneddy Brazzil e Forrozão das Antigas

Taupiranga

Sexta (15) – Quadrilha Junina, Amantes da Forrojada e Roger Olímpio

Quinta (21) – Grupo de Xaxado Gilvan Santos e Trio Pé de Serra

Sábado (23) – Juciano Vaqueiro, Joãozinho de Irauçuba e Forrozão Novo Balanço e Henrique Brandão

Bairro Mutirão

Sábado (16) – China Mix, Naldo Vaqueiro e Felipe Filho

Concha Acústica

Quinta (21) – Trio Eronildes Nogueira e Seu Pé de Serra, Fábio Diniz e Banda Vizzu (Part. Tallya Alencar)

Sexta (22) – Trio Adênio Mourato e o Seu Pé de Serra, Colorado, Leya Emannuelli e Juciano Vaqueiro

Sábado (23) – Humberto Celus e Produto Nordestino, Zé de Deus e Sua Cambada, Naldinho Carvalho e Tição de Fogo, Henrique Brandão, Forrozão 1000 e Itala e Brenda

Pátio da Feira

Sábado (23) – Cícero de Souza, Zé Caiçara e Arnor de Lima

Bairro Cagep

Sábado (30) – Nailton Gomes, Leya Emanuelly e Kenedy Brazil