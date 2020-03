Prefeitura de Serra Talhada lamenta morte da servidora pública Sarah Vitória

O Prefeito Luciano Duque, o vice-prefeito Márcio Oliveira, o secretário de Serviços Públicos, Nildinho Pereira, servidores e todos que fazem o Governo Municipal de Serra Talhada lamentam profundamente o falecimento da servidora Sarah Vitória Souto Oliveira, de 18 anos, ocorrido na quinta-feira (05/03), vítima de grave acidente de trânsito na BR 232.

Sarah foi aprovada no último concurso público do município de Serra Talhada e havia assumido recentemente o cargo de técnica em saneamento. Servidora dedicada e muito responsável, a notícia de sua partida precoce deixou todos da Secretaria de Serviços Públicos e do Governo Municipal consternados.

Aos familiares e amigos de Sarah, toda força e solidariedade para superar tamanha dor.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Prefeito Luciano Duque

Vice-Prefeito Márcio Oliveira

Secretário Nildinho Pereira