Prefeitura de ST acelera instalação da nova Feira de Animais

A Prefeitura de Serra Talhada, através da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, está acelerando o processo de implementação da nova Feira de Animais do município, localizada às margens da PE-418, na saída para o distrito de Santa Rita.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Agricultura e Recursos Hídricos, Márcio Oliveira, a Prefeitura já concluiu a instalação de dez currais para bovinos e dez currais para caprinos, e entregará ainda nesta semana mais sete currais para bovinos.

Além disso, a gestão já concluiu a ampliação do estacionamento da feira, que atende dezenas de comerciantes de Serra Talhada e região.

“Estamos construindo um espaço organizado, que vai trazer muitos benefícios para as pessoas que comercializam seus animais em Serra Talhada. Já entregamos boa parte dos currais de bovinos e caprinos, entregamos a ampliação do estacionamento, estamos garantindo a segurança do local nos dias de feira e seguimos trabalhando cada dia mais para entregarmos um espaço adequado aos nossos comerciantes”, destacou Márcio Oliveira, que esteve no local vistoriando as obras nesta sexta-feira (29).

Do NaynNeto