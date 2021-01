Prefeitura do Recife já vacinou 2.714 pessoas contra a covid-19

A Prefeitura do Recife vacinou 2.714 pessoas contra covid-19 nos dois primeiros dias de execução do Plano Recife Vacina, que consiste na imunização da população contra o novo coronavírus. Mais de 60 profissionais de saúde, entre técnicos de enfermagem e enfermeiros, distribuídos em 13 equipes, percorreram a cidade vacinando o público-alvo.

Ao todo, foram visitados 35 locais, entre unidades de saúde com serviços dedicados à covid-19 e Instituições de Longa Permanência de Idosos, como lares e abrigos, em todos os Distritos Sanitários do município.

A partir desta quinta-feira (21), as equipes da Secretaria de Saúde do Recife começam a realizar a imunização de profissionais que atuam na rede hospitalar privada. Nos próximos dias, também serão visitadas residências inclusivas para levar a vacina até as pessoas com deficiência severa que residem nestes locais e também os funcionários. A previsão da Secretaria de Saúde do Recife é que esta primeira etapa da vacinação seja concluída em até três semanas.

