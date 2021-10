Presidente da Amupe recebe prêmio Amigo da Defesa Civil e Selo do MPPE

O presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), José Patriota, recebeu nesta quinta e quarta-feira (15 e 14), duas honrarias que reconhecem o trabalho realizado em prol dos municípios pernambucanos: o prêmio Amigo da Defesa Civil e o selo em comemoração aos 130 anos do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

As condecorações aconteceram no Recife, no Centro Cultural Rossini Alves Couto. O Prêmio “Amigo da Defesa Civil” é oferecido aos representantes de órgãos públicos e privados, da imprensa e da sociedade civil que contribuíram com o Estado e com a sociedade na prevenção de riscos de desastres e em assuntos de Defesa Civil.

“Na Amupe e na Confederação Nacional de Municípios (CNM), nós estamos sempre empenhados em fortalecer os municípios. E esse fortalecimento perpassa pela prevenção, e é justamente esse um dos papéis mais fundamentais da Defesa Civil. Por isso nós defendemos o fortalecimento deste setor fundamental para vida da sociedade”, afirmou Patriota ao lembrar que a Amupe sempre esteve ao lado dos municípios em eventos adversos na história recente.

Na solenidade do Ministério Público de Pernambuco, o presidente da Amupe recebeu das mãos do Procurador-geral de Justiça de Pernambuco, Paulo Augusto, o Selo em homenagem aos 130 anos de criação do MPPE. Na mesma cerimônia, houve o lançamento da Ouvidoria das Mulheres do Ministério, que funcionará nos dias úteis, das 08h às 14h, pelo telefone (81) 99316-2600.

