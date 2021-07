Presidente da Fecomércio vai receber Título de Cidadão Serra-talhadense

Na próxima quarta-feira (14), o presidente da Fecomércio, Bernardo Peixoto, vai receber o título de Cidadão Serratalhadense, na Câmara de Vereadores.

A indicação é do vereador José Raimundo, aprovada por unanimidade por todos os parlamentares da Casa.

A proposta de José Raimundo é o reconhecimento pelas ações da Fecomércio para o desenvolvimento de Serra Talhada, beneficiando toda população.

O evento será restrito aos vereadores, funcionários, imprensa cadastrada e comitiva do presidente da Fecomércio. A solenidade seguirá todas as medidas de biossegurança, orientadas pelos órgãos de saúde.

A entrega do título será transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara de Vereadores.

Fecomércio-PE em missão para fortalecer presença no interior de Pernambuco

Caruaru, Triunfo e Serra Talhada estão no roteiro de eventos que inclui Fórum de Debates, lançamento de estudo inédito sobre potencialidades regionais, debates com prefeitos, homenagens e ações do Cartão do Empresário.

Durante o período de 13 a 16 de julho, uma verdadeira caravana do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE realiza programações em Caruaru, Triunfo e Serra Talhada. Na agenda, leva debates com prefeitos, homenagens e ações do Cartão do Empresário, além do lançamento do estudo inédito “Um olhar para os investimentos e oportunidades de Serra Talhada e entorno”, durante um Fórum de Debates do Instituto Fecomércio-PE em parceria com o Sebrae/PE.

“A programação nos municípios reforça nosso compromisso com a população e os comerciantes de Pernambuco. Caruaru, Serra Talhada e Triunfo são importantes polos econômicos, turísticos, educacionais e também culturais para o Estado e, por isso, sempre serão foco de nossa atenção”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, que lidera a comitiva, formada por diretores das três entidades.

Do Nill Júnior