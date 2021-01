Presidente de clube e quatro jogadores morrem em queda de avião; vídeo

O empresário Lucas Meira, de 32 anos, presidente do Palmas Futebol e Regatas, morreu na manhã deste domingo (24), em acidente de avião, ao decolar na capital do Tocantins. Além dele, quatro jogadores do clube perderam a vida com a queda da aeronave. O time jogaria uma partida contra o Vila Nova, em Goiânia (GO).

A assessoria do clube informou que estavam a bordo os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. Além dos quatro, a aeronave levava o presidente Lucas Meira e o piloto, identificado apenas como “comandante Wagner”. Nenhum deles resistiu.

Nas redes sociais do time, foram compartilhadas imagens do último treino realizado no Tocantins nesse sábado (23). O jogo será às 16h de segunda-feira (25/1), no estádio OBA, em Goiânia. O Vila Nova emitiu nota lamentando o acidente e informando que vai colaborar para o adiamento da partida.

O Palmas também tinha um jogo pelo Campeonato Tocantins na quinta-feira (28/1), às 16h, no Nilton Santos, contra o Araguacema.

O avião caiu momentos após levantar voo de uma pista de pouso no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. A aeronave tinha acabado de decolar e acabou atingindo o solo em um matagal logo após a cabeceira da pista.

