A menina recém-nascida encontrada em um terreno baldio no bairro do Ipsep na última quarta-feira (10) em Serra Talhada, está numa casa de acolhimento. O presidente do Conselho Tutelar, Edvan Lima afirma que muitas pessoas demonstraram interesse em adotá-la, mas é preciso fazer um cadastro nacional de adoção.

