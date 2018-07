Presidente do PCdoB diz que Lula não é candidato a presidente

Em reunião no diretório nacional, a presidente do PCdoB, deputada federal Luciana Santos (PE), indicou que o desejo do partido seria uma unidade da esquerda, com PT, PDT e PSB. Essa união, porém, estaria complicada, neste momento, pela indefinição da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que sempre uniu os partidos nas eleições anteriores.

“O que ocorre? Uma coisa é você ter Lula. Lula candidato a presidente da República não dá para ninguém, é todo mundo se juntar e a gente fazer um bom debate. Mas acontece que não é Lula o candidato. Será um candidato do PT”, disse. A fala de Luciana aconteceu um dia após reunião entre dirigentes do PT e do PCdoB em São Paulo a respeito da eleição nacional

Do UOL