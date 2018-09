Presidente do Serrano chama Secretário de Esportes de Serra Talhada de incompetente e despreparado

O presidente do Serrano Futebol Clube e líder do governo na Câmara Municipal, André Maio, fez duras críticas ao Secretário de Esportes de Serra Talhada, Ginclécio Oliveira, durante uma entrevista com o repórter Gilson Queiroz da Equipe Bola na Rede, da Vilabela FM.

O Jumento de Aço estreou no Campeonato Pernambucano da Série A2 contra o Petrolina no Estádio Estádio Valdemar Viana de Araújo, em Afogados da Ingazeira no último domingo (02) e teve alguns prejuízos financeiros. O presidente do Serrano aproveitou a ocasião e desabafou.

Confira abaixo a entrevista completa na íntegra que foi ao ar no programa esportivo, Vilabela Esportes.

http://vilabelafm.com.br/site/wp-content/uploads/2018/09/andremaio.mp3