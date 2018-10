Presidente eleito, Bolsonaro fica em casa no primeiro dia após 2º turno

O presidente eleito Jair Bolsonaro ficará em casa e aproveitará esta segunda-feira (29), após o segundo turno das eleições, para descansar.

Candidato pelo PSL, o capitão reformado do Exército derrotou o petista Fernando Haddad neste domingo (28) com 55% dos votos e foi eleito o 38º presidente do Brasil.

Sua equipe de governo, porém, pode começar já a tocar a transição. O desejo do presidente Michel Temer é iniciar os trabalhos o quanto antes – por lei, as reuniões podem acontecer dois dias depois que o TSE declarar o resultado da eleição. Bolsonaro poderá indicar até 50 integrantes.

Pelo lado do atual governo, Temer centralizou a coordenação dos trabalhos no ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, responsável pela interlocução com a equipe de Bolsonaro. Padilha deve conceder entrevista nesta segunda para detalhar como serão as próximas semanas.

O Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília está passando por ajustes para receber as equipes. Bolsonaro e seu vice, general Mourão, terão direito a uma sala cada um; há, ainda, espaços para reuniões e para coletivas de imprensa.