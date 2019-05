Presidente Jair Bolsonaro visitará Pernambuco no dia 23

Pernambuco vai entrar na rota do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Isso porque o chefe do Executivo Federal deve desembarcar no Estado no dia 23 de maio, como adiantou a colunista social da Folha de Pernambuco, Roberta Jungmann. A informação foi confirmada à coluna pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), líder do governo no Senado.

O gesto pode ser visto como tentativa de aproximação por parte do presidente, que, desde o início do mandato, não esteve no Nordeste. A região, governada por políticos da oposição, apresenta o maior índice de rejeição ao presidente.

A agenda oficial não foi fechada, o que deve acontecer nesta semana. No entanto, de acordo com Bezerra Coelho, Bolsonaro deve percorrer “do Litoral ao Sertão”. O que não descarta a ida dele à Petrolina, reduto dos Coelho – o prefeito da cidade, Miguel Coelho, é filho do senador.

Na visita, Bolsonaro deve conhecer as obras da Adutora do Agreste, o Ramal do Agreste e a Transposição do Rio São Francisco. Em fevereiro, durante audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o governador Paulo Câmara (PSB) garantiu o repasse de R$ 82 milhões do Governo Federal para a Adutora. A expectativa é que o presidente anuncie mais investimentos.

No Twitter, Jair Bolsonaro destacou os “impactos positivos” nas operações do Porto do Recife, com expansões das linhas de produção do polo cervejeiro, em Igarassu e Itapissuma. Citando dados do primeiro trimestre deste ano, Bolsonaro registra aumento de 24% na movimentação de matérias-primas das indústrias do segmento no Estado, totalizando 329.917 toneladas de produtos.

