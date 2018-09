Presidiário do regime semiaberto é morto a tiros em Salgueiro

Foi registrado na noite de quarta-feira (5) um homicídio no bairro do Divino Espírito Santo em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), dois homens em uma moto se aproximaram de Aldemir César Vitorino de Lima, de 34 anos e efetuaram vários disparos. Ele não resistiu e morreu no local .

O corpo foi trazido para o Instituto de Medicina Legal de Petrolina (IML) para serem adotadas as providências legais. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Polícia Civil, onde foi gerado um inquérito policial.

Ademir César era detento e estava usando tornozeleira eletrônica. Ele era natural da cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.