Presidiário do regime semiaberto é morto a tiros no bairro Castelinho em Salgueiro

Um presidiário do regime semiaberto foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (11) no bairro Castelinho em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), a polícia foi acionada, e, chegando ao local, a vítima Alécio Angelim da Silva, de 34 anos, já estava sem vida.

Segundo testemunhas, duas pessoas em uma motocicleta, ainda não identificada, se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Próximo ao corpo, foram encontradas várias cápsulas de calibre.380.

A vítima é reeducando do sistema penitenciário e se encontrava no regime semiaberto. Ele utilizava tornozeleira eletrônica. De acordo com familiares, ele teria sido condenado por tráfico de entorpecentes.

O Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil local, sendo instaurado um inquérito Policial para a elucidação do crime. (G1)