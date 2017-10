Presidiário do semiaberto assassinado a tiros em Salgueiro, era acusado de estuprar meninas de 12 e 15 anos no Sertão

O homem que foi morto na manhã da última sexta-feira (27) em Salgueiro já foi identificado. Trata-se de Gilderlan Pereira de Alencar, 33 anos, que respondia na Justiça pelo estupro de duas menores no Povoado do Matias, zona rural de Parnamirim. O crime aconteceu no primeiro semestre de 2016.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no dia do crime, Gilderlan ameaçou as duas garotas com uma espingarda obrigando-as a ir com ele para um local esmo, onde manteve relação sexual à força com as duas. Na época uma das vítimas tinha 15 anos e a outra 12.

Gilderlan estava cumprindo pena no regime semiaberto no Presídio de Salgueiro e foi assassinado por volta das 7h em frente em CEASA, próximo ao bairro Cohab, em Salgueiro. Dois homens em uma moto efetuaram vários disparos contra ele, no momento em que chegava ao local para prestar serviços comunitários.

Via Alvinho Patriota