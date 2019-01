Presidiário em condicional invade residência com uma faca em Serra Talhada

Policiais Militares da Equipe Especializada da ROCAM foram solicitados, via rádio, para averiguar uma situação de arrombamento em uma residência no bairro Mutirão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Chegando ao local, o policiamento constatou que um detento que estava em liberdade condicional, tentou arrombar uma residência, armado com uma faca peixeira, sendo detido pelo filho da vítima.

Diante o fato, o imputado foi conduzido a DPC local, sendo recolhido ao presídio permanecendo à disposição da justiça.