Presídio de Salgueiro entra para a história com o 1º casamento gay

Unidos pelas circunstâncias da vida, após serem sentenciados ao cumprimento de penas em regime fechado no Presídio Regional de Salgueiro, no Sertão Central, Dimas e Hillary (José) entraram para a história como o primeiro casal homoafetivo da unidade prisional a oficializar a união no Fórum Cornélio de Barros Muniz.

De acordo com informações repassadas pela agente penitenciária Marilene Cruz, o casal assinou os papéis do casamento civil no edifício do Poder Judiciário na manhã da última sexta-feira (26), e comemorou na escola da unidade prisional com direito a bolo, doces e lembrancinhas, além de música ao vivo.

oda a equipe que faz parte do presídio, como agentes penitenciários, professores e assistentes, deram total apoio ao casamento.

Via Blog do Alvinho Patriota