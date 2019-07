Preso assassino do professor Sandro Cipriano, encontrado morto em Pernambuco

Anderson Antônio da Silva, também conhecido como “Esquerdinha”, foi preso, nesta terça-feira (9), acusado de latrocínio contra o professor Sandro Cipriano. O crime aconteceu no último dia 27 de junho, na Zona Rural de Pombos, município da Zona da Mata de Pernambuco. Durante o interrogatório, Anderson Antônio confessou o delito.

O professor Sandro Cipriano, conhecido como “Sandro do Serta”, era um ativista LGBT e de causas socais. O corpo do professor foi encontrado um dia depois das comemorações ao Dia Internacional do Orgulho LGBT.

Conforme apurado pela polícia, o investigado mantinha um relacionamento de cunho sexual com a vítima em troca de vantagens financeiras. O crime, segundo a polícia, foi motivado por questões financeiras – o suspeito teria levado diversos pertences da vítima, como televisão, aparelho de som, cartões bancários, carteira porta-cédulas. O suspeito será recolhido ao Presídio de Vitória de Santo Antão.

Da Folha de PE