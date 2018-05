Preso em São Paulo acusado de 8º homicidio do ano em Serra Talhada

Um homem foragido da Justiça e indiciado por homicídio qualificado pela Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada foi capturado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.

As duas polícias trocaram informações e prenderam José Thiago dos Santos, suspeito de ser autor do crime de homicídio que teve como vítima Cicero Nunes da Silva, vulgo “Novinho”.

Cícero, de 36 anos, foi encontrado com perfurações de faca peixeira no bairro da Malhada, nas proximidades da cadeia pública, em 29 de março. Foi o 8º homicidio do ano.

O indiciado se encontra preso em Garulhos/SP onde aguarda pronunciamento judicial.

Via Nill Júnior